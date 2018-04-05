В Херсоне неизвестные молодчики пытались отбить у СБУ задержанного депутата «горсовета» Евпатории

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В Херсоне группа лиц предприняла попытку отбить у сотрудников СБУ недавно задержанного на админгранице с Крымом «депутата городского совета» Евпатории.

Об этом в Facebook сообщил постпред президента в АРК Борис Бабин. 

Также Бабин заявил об «отсутствии должного уровня координации правоохранительных органов».

«Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отбить от работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанную на КПВВ особу, очевидно активно вовлеченную в установление оккупационной власти в Крыму, "депутата" оккупационного органа власти в Евпатории, которому избирали меру пресечения в херсонском суде. С грустью констатируем отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов, которое приводит к подобному поднятию головы российского пятой колонны в районах приближенных к Крыму», - сообщил он.

Напомним, 3 апреля СБУ на границе с Крымом задержала депутата «горсовета» оккупированной Евпатории.

Роман Свиридов

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