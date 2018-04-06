Спустя восемь месяцев в облсовете заговорили, что реальную ситуацию c пожаром в лесу возле Новой Одессы замалчивают: «Серьезный вопрос»

Спустя восемь месяцев в Николаевском облсовете вспомнили о пожаре в лесу возле Новой Одессы. В частности депутат Юрий Крет заявил, что случившееся на самом деле там всячески умалчивают.

Соответствующее обсуждение пожара проходило во время совещания в облсовете в пятницу, 6 апреля, передает корреспондент «Преступности. НЕТ». Напомним, что 19 августа вблизи села Новопетровка Новоодесского района загорелся лес: пожар охватил более 50 гектар территории.

– Дело в том, что пожар нужно тушить на первой стадии, когда он только начал разгораться. Лесники не успевали тушить, к сожалению, МЧС (имеется в виду Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - ПН) вовремя не выехало. Только когда они позвонили в Киев, объявили чрезвычайное происшествие. А если больше 50 гектаров, то участки уже тушил лично губернатор. И сейчас все замалчивают эту ситуацию. Приходят к нам с МЧС, и мы спрашиваем почему довели до того, что 50 гектаров земли горело, а МЧС не выехало? Это очень серьезный вопрос, - заявил Крет.

В свою очередь Гайдаржи не согласился с ним и отметил, что в первую очередь пожар должны были выявить сотрудники предприятия лесного хозяйства. Но на данный момент они находятся в таком состоянии. что не имеют ни техники, ни достаточного количества рабочей силы, чтобы выявлять и предотвращать возгорания такого масштаба.

- Я тут могу с вами поспорить, мы были на этом пожаре вместе с Главой ОГА и видели снимки: 5 очагов возгорания, которые не могли перекинуться с одного. Более того, МЧС выехало на первый очаг своевременно, но потом на ста гектарах появилось еще 4 очага, и как раз функция МЧС в данном случае на втором месте. Первоначально обязанность обнаружить и тушить пожар как раз владельца лесов и лесхоз. И мы все понимаем, что тушить им практически нечем. Я рассчитываю на помощь районов и на город для того, чтобы они смогли выделить топливо, если возможно, с материального резерва, деньги на ремонт существующей техники, потому что предприятию государство напрямую дать денег не может, - прокомментировал он.

По словам Гайдаржи, в тот период пожар происходил не только в Николаевской области, но и в других регионах тоже.

– Плюс ко всему правоохранительные органы обратились, и на государственной комиссии по ТБ и ЧС подтвердили, что одновременно, в течении трех дней, такие поджоги были в Днепропетровской, Херсонской областях, когда выгорело гораздо больше. Нам от этого не легче, но подтвердили, когда делали заключение, что были намеренные поджоги в нескольких областях, к сожалению, у нас тоже, - рассказал Гайдаржи.