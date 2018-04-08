На Днепропетровщине на шахте в результате ЧП погиб горняк

В селе Вербки Павлоградского района Днепропетровской области на шахте имени Героев Космоса был смертельно травмирован горняк.

Об этом сообщили в ОАО ДТЭК Павлоградуголь, передает Радио Свобода.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 8 апреля.

Погибший - сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

По предварительным данным, трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи оторвался и ударил в грудь электрослесаря, который руководил лебедкой. Травма была смертельной.

Для расследования причин проиcшествия создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.

Напомним, 2 марта 2017 года на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» в результате взрыва произошло обрушение горной породы. Отмечалось, что восемь человек погибли, шесть с травмами были подняты на поверхность, еще 20 человек находилось под землей. Позже всех горняков вывели на поверхность, 14 человек госпитализировали.