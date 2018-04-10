В Южноукраинске горела квартира в многоэтажке, пожарные спасли пожилую женщину и ее сына

Утром во вторник, 10 апреля в Южноукраиснке Николаевской области горела квартира в девятиэтажном доме, спасателям удалось вытащить из пожара пожилую женщину и ее сына.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, о пожаре квартиры на четвертом этаже по улице Соборности по экстренному номеру «101» в 03:10 сообщили соседи, которые обнаружили плотное задымление на лестничной клетке.

На место выезжал дежурный караул 25 Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью бензорезака открыли входную дверь квартиры. Во время разведки они обнаружили 32-летнего мужчину, а в другой комнате обнаружили его 76-летнюю мать. Пострадавших вывели на свежий воздух. Их осмотрели работники скорой медицинской помощи, но те отказались от госпитализации.

В 3:20 возгорание на незначительной площади локализовали, а в 03:30 - ликвидировали, предварительно огневой случай могло повлечь нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

От ГСЧС работало семь человек личного состава и три единицы техники.

Напомним, что в Харькове ночью произошел пожар в 9-этажном жилом доме, в результате которого погибла женщина.