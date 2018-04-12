В Мариуполе мужчина лишился кисти руки из-за взрыва неизвестного предмета

В Мариуполе, в ночь на 12 апреля, 54-летний житель получил телесные повреждения из-за взрыва неустановленного предмета, который он нашел в пункте металлоприема.

Об этом сообщает пресс-служба центрального отдела полиции в Донецкой области.

«Около полуночи, 12 апреля, сотрудники Кальмиусского отделения полиции получили звонок от медиков о том, что они госпитализировали пожилого мужчину с телесным повреждениями», - говорится в сообщении.

Со слов пострадавшего, он нашел в пункте приема металла блестящий металлический предмет и решил забрать его себе, чтобы позже разобрать.Отмечается, что предмет взорвался от удара об землю. Из-за детонации мужчина получил осколочные ранения обеих голеней и предплечья, а также лишился правой кисти.

Сотрудники полиции выясняют подробности произошедшего. По данному факту открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по части 3 статьи 15 и части 1 статьи 115 («Несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

Также в полиции добавили, что это далеко не первые случай, когда от взрывоопасных устройств страдали жители.

Следует отметить, что с начала года это уже седьмое происшествие в Донецкой области, когда от взрыва страдают люди. В 2018 году от взрывоопасных устройств пострадало десять людей, из них трое погибли и семь - ранены, - идется в сообщении.

Напомним, что ранее в Красногоровке Донецкой области от взрыва неизвестного предмета пострадало трое детей.