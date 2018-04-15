На Львовщине в «маршрутке» пять человек получили химожоги из-за вещества, которое перевозила пассажирка для домашних нужд

В пятницу, 13 апреля во Львовской области пятеро пассажиров междугороднего автобуса получили химические ожоги. Причиной стало вещество, которое одна из пассажирок маршрутки везла в пластиковой бутылке.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Информация о том, что в городе Городок, в автобусе, который курсировал по маршруту «Львов - Угри», произошла утечка дезинфицирующего вещества «Бланидас», которое используют для стерилизации медицинских инструментов спасателям поступила поступила в 19:24.

Как установили сотрудники полиции, вещество везла 32-летняя жительница района.

«Везла в поллитровой пластиковой бутылке дезинфицирующее средство для домашних нужд. Во время движения автобуса оно взболталось, началась химическая реакция, в результате которой вещество попало в салон транспортного средства и на открытые части тела других пассажиров», - отметили в полиции области.

Две женщины - 29-летняя жительница района и 59-летняя жительница города Городок, госпитализированы в хирургическое отделение больницы. У них диагностировали химические ожоги обеих ног. Трем пострадавшим медики оказали помощь и отпустили домой.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в Николаеве 11–летний мальчик получил ожоги после того, как он вместе с друзьями поджег бутылку с неизвестным химическим веществом.