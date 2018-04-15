Известный американский адвокат сжег себя в парке в знак протеста против изменения климата

Известный американский адвокат, 60-летний Дэвид Бакл погиб после того, как поджег себя в парке Нью-Йорка в знак протеста против изменения климата, сообщает ВВС.

Остатки Дэвида Бакла обнаружили в Проспект Парке в Бруклине.

В его предсмертной записке, найденной вблизи, было написано, что он убивает себя, вылив на себя ископаемое топливо как символ того, «что вред от человеческой деятельности делает с Землей».

Он отметил, что большинство людей сейчас дышит плохим воздухом и многие умирают преждевременно. Предсмертную записку он также отправил емейлом нескольким организациям до суицида.

«Моя преждевременная смерть от топлива показывает, как мы поступаем с собой», - написал адвокат.

Бакл был известен тем, что выступал в защиту ЛГБТ-сообществ, а также сотрудничал с различными группами по защите окружающей среды.