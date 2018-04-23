В Харькове полиция составила протокол на бойца АТО, который на футбольном матче сжег флаг «Новороссии»

В Харькове полиция составила административный протокол по статье «мелкое хулиганство» на бойца АТО, фаната донецкого «Шахтера» за сожженный флаг «Новороссии».

Об этом сообщает на своей странице в Facebook представитель ультрас «Шахтера» Виталий Овчаренко.

Инцидент произошел 14 апреля на трибунах стадиона «Металлист» во время матча чемпионата Украины между «Шахтером» и киевским «Динамо».

Отмечается, что в задержании военнослужащего участвовали 10 правоохранителей.

«Пожалуй, целая спецоперация», — написал Овчаренко.

«Сожгли, чтобы показать, что дончане — не сепары, что дончане ненавидят оккупантов на более серьезном, личном уровне, чем, например, винничане и черкащане. Луганчане и крымчане нас поймут», — объяснил акцию фанатов Овчаренко.

Он отметил, что такие действия ультрас иногда эффективнее, чем работа министерств.

«Такие действия ребят, как сожжение российских оккупационных флагов на массовых мероприятиях, где присутствуют десятки тысяч граждан и о которых читают сотни тысяч людей по всему миру, иногда влияют больше, чем работа некоторых министерств. Сотни газет, сайтов написали об этом, репостов, шеров не подсчитать — весь мир в очередной раз увидит, что дончане против российской оккупации», — подчеркнул фанат «Шахтера».

Также он опубликовал в сети фото поджигателя и условия, в которых «флаг Новороссии» попал к нему в руки:

Напомним, террористы в Луганске приговорили к 17 годам тюрьмы украинского футбольного фаната, сжегшего флаг «ЛНР».