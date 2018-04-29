В Запорожской области женщина вместе с автомобилем утонула в озере

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В поселке Кушугум в Запорожской области 29 апреля автомобиль слетел в водоем. Находящаяся внутри женщина утонула.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области.

В пять часов утра в Службу спасения поступило сообщение от дежурного райотдела Нацполиции Запорожского района о том, что в пгт Кушугум автомобиль ВАЗ 2109 с обрыва съехал в озеро.

В автомобиле на момент происшествия находилось два человека - мужчина и женщина. Мужчине удалось спастись.

Напомним, что в Винницкой области нетрезвый водитель, убегая от полиции, не справился с управлением и слетел в реку.

Євген Трофімов

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