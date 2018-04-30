В Карпатах спасатели из-за пожара эвакуировали более 70 человек с подъемника

В воскресенье, 29 апреля, загорелась сухая трава и кустарник в районе горнолыжного курорта Захар Беркут в селе Волосянка на горе Высокий Верх. Эвакуированы десятки туристов, которых пожар застал на подъемнике.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС во Львовской области.

Сообщение о пожаре сухой травы поступило в «Службу спасения 101» в 15:25.

«Спасатели, оперативно прибыв к месту пожара, начали ликвидировать возгорание и эвакуировать туристов с горы. Из-за отсутствия возможности для спуск на подъемнике Славская поисковая спасательная группа выводила людей безопасными путями, а также автомобилем оперативно-спасательной группы «Mitsubishi L200» были вывезены с горы детей и женщин. В общей сложности эвакуированы 71 турист, из которых 46 спустились самостоятельно. Сложность пожара заключалась в том, что из-за особенностей ландшафта было невозможно доехать пожарной техникой, и спасателям пришлось ликвидировать возгорание ручными хлопушками», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, пожарные подключили две мотопомпы, чтобы осуществлять перекачку воды из местного ручья.

Пожар локализовали в 20:18 и полностью ликвидировали в 21:36. В общем были привлечены 96 спасателей и 9 единиц спецтехники.

Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, Facebook/Анна Круглова