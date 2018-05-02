В Умани психически больной мужчина убил женщину и напал с кирпичом на пятерых человек

В Умани Черкасской области местный житель с психическим расстройством убил женщину в гостинице, после чего вышел на улицу и напал с кирпичом на пятерых человек.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на источники в полиции.

Убийство женщины в гостинице «Дружба» произошло около 7:00 1 мая. Спустя час злоумышленник на улице напал на людей и вскоре был задержан правоохранителями. Потерпевшие госпитализированы.

По данным фактам возбуждены уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и пять уголовных производств по ч.2 ст.15 и ч.1 ст. 115 УК (покушение на убийство).

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