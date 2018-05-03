На Киевщине боец АТО устроил стрельбу, чтобы унять толпу - полиции пришлось применить автоматы

В центре Обухова военнослужащий открыл огонь из наградного оружия на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области в Facebook.

«В центре города Обухов под Киевом на остановке общественного транспорта возник конфликт с участием перевозчиков. Чтобы унять толпу, участник АТО, который находился в салоне маршрутки, достал наградное оружие и сделал выстрел вверх», — говорится в сообщении.

Чтобы обезоружить мужчину, прибывшим на место происшествия полицейским, пришлось произвести предупредительный выстрел из автомата.

В настоящее время около 15 участников происшествия находятся в местном отделении полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства.

За медицинской помощью пока ни один из участников не обращался. Решается вопрос о предоставлении правонарушению правовой квалификации.

Напомним, на Киевщине задержали экс-бойца АТО, который стрелял и бросал гранаты в соседей и полицейских.