СБУ разоблачила торговца автогазом в неуплате более миллиарда гривен налогов

Государственная фискальная служба по материалам расследуемого Службой безопасности Украины уголовного дела об импорте примерно 15 компаниями сжиженного газа с масштабным уклонением от налогов завершила ревизии и проверки ряда торговцев сжиженным газом, подтвердив факт нарушений.

Об этом сообщил первый заместитель главы СБУ Павел Демчина, передает агентство Интерфакс-Украина.

- Что касается результатов данного уголовного производства, дело еще не в суде: оно очень большое, объемное, там очень много экономики. Но по отдельным предприятиям, входившим в эту схему, уже завершены ревизии и налоговые проверки фискальной службой по материалам уголовного производства. В частности, только по одной коммерческой структуре доначислено к уплате в бюджет 1,3 млрд грн, – сказал он.

Демчина отметил, что как только будут завершены все процессуальные действия, прокуратура утвердит обвинительные выводы и направит обвинения.

- В 2017 году было повышение цен на сжиженный газ, оно происходило не за один день – после того, как мы осуществили какие-то действия, оно шло планово с мая или даже апреля. Подтверждением тому была опубликованная в СМИ переписка трейдеров по дням, как поднималась цена и что было причиной: причиной было исключительно желание заработать, – заявил Демчина.

Напомним, ранее в трех областях Украины СБУ обнаружила врезы в трубопроводы, из которых цистернами качали нефть.