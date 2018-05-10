«Как она туда попала?» - внутри ствола дерева возле николаевского шахматного клуба нашли хвостовик от мины

В Николаеве в четверг, 10 мая, во время сноса аварийного дерева в его стволе обнаружили мину.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления экологии департамента ЖКХ Николаевского горсовета Владимир Корчагов.

«Просто работы по сносу аварийного дерева, старое, опасное... Опасное! В прямом смысле этого слова, мирно жила себе в чреве дерева, как она туда попала?» – написал он.

Также он отметил, что данная мина была учебной. На место выехали сотрудники полиции и взрывотехники.

В пресс-службе управления патрульной полиции «Преступности.НЕТ» сообщили, что дерево, в котором находилась часть мины было расположено на пересечении Набережной и улицы Фалеевской, недалеко от шахматного клуба. Также уточнили, что в дереве находился хвостовик от минометного заряда, что никакой опасности не представляло.

Напомним, что на въезде в Николаев на обочине нашли ящик с артиллерийскими снарядами от «Гвоздики».