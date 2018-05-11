В Африке на борту сухогруза при загадочных обстоятельствах умерли двое украинцев – в МИД выясняют обстоятельства

На борту сухогруза Atlantic Harmony, который ходит под флагом Гонконга и принадлежит турецкой компании, при загадочных обстоятельствах умерли двое украинских моряков из Херсона.

Первым о гибели украинских моряков сообщил активист из Херсона Кирилл Стремоусов.

По его данным, судно, на борту которого находится четыре гражданина Украины, арестовано у берегов Мексики.

При этом некоторые херсонские СМИ и глава Социалистической партии Украины Илья Кива сообщают, что на самом деле судно находится у берегов африканской страны Кабо-Верде.

По данным Кивы, второй помощник капитана судна Алексей Лукашов умер 7 мая, через 13 часов после инцидента скончался третий механик Александр Красный. Он заявил, что тела погибших находятся на судне. Вероятной причиной гибели моряков называют отравление.

При этом, жена одного из погибших моряков утверждает, что тело одного украинца передали с корабля в одном из портов.

- Первый парень умер 7 мая. Это был переход у них 15-20 дней. Они шли на Кипр. Через 10 дней умирает парень. Его в ближайшем порту отдают властям и буквально тут же отпускают моего мужа с вахты отдыхать. Потом через 13 часов обнаружили моего мужа уже мертвого. Он лежал весь в крови и рыгал кровью. Это либо отравление, либо их убили, — рассказала женщина.

Обстоятельства инцидента на борту Atlantic Harmony выясняет Министерство иностранных дел Украины.

- Посольство Украины выясняет обстоятельства дела относительно гибели граждан Украины-членов экипажа судна Atlantic Harmony», — сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он уточнил, что дипломаты уже связались с владельцами судна.

Напомним, ранее в МИД Украины сообщали, что в Греции за перевозку нелегальных мигрантов задержаны 120 украинцев.