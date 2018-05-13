В Индонезии произошла серия терактов в церквях – смертниками оказались участники ИГИЛ, включая несовершеннолетних детей

В городе Сурабая (Инонезия) в воскресенье, 12 мая, произошла атака террористов-смертников на три католические церкви, в результате которой пострадал по меньшей мере 41 человек, 11 погибли.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, представитель полиции Франс Барунга Мангеру заявил, что атаку осуществили члены семьи из шести человек. Он отметил, что глава семейства припарковал автомобиль со взрывчаткой у ворот одной из церквей, жена и две его несовершеннолетние дочери, которым было 12 и 9 лет, участвовали в атаках на две другие церкви. Двое других детей перевозили бомбы на мотоциклах.

«Это террористическая атака, к которой привлекались дети в качестве смертников, является преступлением против человечности и не относится к религиозным вопросам», - подчеркнул глава государства.

Позже стало известно, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт. Соответствующее заявление ИГИЛ сделал через свое пропагандистское агентство Amaq.

Напомним, что в Париже чеченец из ИГИЛ напал на прохожих с ножом. В результате нападения погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.