На Кубе разбился авилайнер «Boeing 737»

В международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти при взлете упал «Boeing 737» авиакомпании Cubana Airlines, на борту которого, по предварительным данным находилось 107 человек.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на CNN.

По информации France-Presse, на борту самолета находились 104 пассажира. Самолет потерпел крушение при взлете и загорелся. На фотографиях с места происшествия виден столб черного дыма.

О жертвах происшествия пока не сообщается. Сотрудники аэропорта подтвердили агентству АР, что на место уже прибыли пожарные и спасатели.

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Напомним, что ранее в Африке разбился военный самолет.