На Киевщине из-за отравления суррогатным алкоголем погибли шесть человек

В Борисполе в Киевской области шесть человек погибли и один пострадал от отравления суррогатным алкоголем.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о происшествии поступила спасателям сегодня в 6:45 утра. Семеро пострадавших были госпитализированы в Бориспольскую районную больницу без сознания, шесть из них погибли.

Все пострадавшие употребляли алкоголь в одном коллективе в частном доме.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в 2017 году в Николаеве в микрорайоне Терновка, от отравления суррогатным алкоголем умерли пять человек. Жители этого микрорайона 27 сентября указали на магазин «Продукты» на пересечении улицы Славянской с переулком Мирным, в котором, возможно, продавался смертельный алкоголь. 29 сентября налоговики задержали мужчину, который реализовывал фальсифицированный алкоголь на территории области.