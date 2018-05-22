В Николаеве на одном перекрестке случилось сразу два ДТП

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В Николаеве вечером 22 мая на перекрестке улиц Космонавтов и Винграновского случилось два ДТП.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец случившегося.

В первом ДТП кроссовер «Kia» врезался в «Toyota», которая поворачивала с Космонавтов на Винграновского. По словам водителя «Toyota», он пропускал пешехода и притормозил, в этот момент в него врезалась «Kia». В результате ДТП никто не пострадал.

В другом случае на этом перекрестке автомобиль «Газель» сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу на красный свет. Пострадавшего с травмами увезла «скорая помощь».

Напомним, ранее сообщалось, что в микрорайоне Варваровка грузовик влетел в легковой автомобиль.

Вадим Богданов

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