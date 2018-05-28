«Двое посетителей скончались»: В Великобритании отменили второй день музыкального фестиваля

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фото:BBC
Из-за двух смертей на музыкальном фестивале Mutiny Festival, организаторы отменили второй день в мерах безопасности. 

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что двух посетителей фестиваля 18-летнюю девушку и 20-летнего парня доставили в больницу, где оба скончались. Также 15 человек жаловались на недомогание, в связи с чем тоже были доставлены в медицинское учреждение.

По словам медиков, у некоторых пациентов были симптомы связанные с употребление наркотических веществ. 

В свою очередь, полиция не считает смерь парня и девушки подозрительной и не связывает инциденты между собой.

Ранее сообщалось, что полиция Ватикана сорвала гей-оргию с наркотиками в квартире секретаря кардинала.

Олена Мельниченко

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