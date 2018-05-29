В Польше украинец со «смертельной» дозой алкоголя в крови спровоцировал ДТП - есть погибший и пострадавшие

В Польше столкнулись легковой автомобиль и внедорожник, за рулем которого был 42-летний гражданин Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщает TVN24.

По данным полиции, водитель «Mitsubishi Pajero», 42-летний гражданин Украины, который ехал в направлении города Ченстохова. Возле города Мышкув он столкнулся с легковым автомобилем «Volvo», в котором находилось четверо людей. Все, кроме водителя «Mitsubishi», в тяжелом состоянии были госпитализированы, однако 47-летняя пассажир «Volvo» скончалась в больнице.

Как сообщает издание, на место происшествия прибыло семеро пожарных, три экипажа полиции, четыре машины скорой помощи, спасательный вертолет.

«Жертв из автомобилей доставали очевидцы, которые остановились там до прибытия аварийных служб. Они эвакуировали трех пассажиров из «Volvo». Чтобы вытащить водителей, спасателям пришлось «вырезать» двери в обеих машинах с помощью тяжелого гидравлического оборудования», - рассказали пожарные.

42-летний водитель «Mitsubishi» отделался ссадинами. Анализ крови показал, что у него было более 5 промилле алкоголя. 28 мая, после отрезвления, он признался в предполагаемом преступлении и сказал, что не помнит, как произошла авария.

Украинцу сообщили о подозрении. В итоге по ходатайству прокуратуры мужчину арестовали сроком на три месяца на время досудебного расследования.