На Николаевщине столкнулись «DAF» и «Volkswagen» - водителя и пассажира пикапа госпитализировали

На автодороге Р-75 «Тимково» - Балта - Александровка» на выезде из пгт Кривое Озеро Николаевской области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В среду, 30 мая, около 9:20 грузовой автомобиль «DAF» столкнулся с «Volkswagen Amarok». Вследствие ДТП 42-летний водитель пикапа и его 41-летний пассажир получили телесные повреждения и сейчас находятся в больнице. Сообщается, что 43-летний водитель грузовика не пострадал.

По данному факту открыли уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), что наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области, в районе села Половинки на трассе М-14 перевернулся грузовик с помидорами.