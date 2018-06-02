В Германии ловили тигров и львов, сбежавших из затопленного зоопарка

Два тигра, два льва, ягуар и медведь сбежали из зоопарка города Люнебах на западе Германии.

Об этом сообщает «Сноб».

На данный момент сбежавших животных поймали. Также сообщается, что полицейские застрелили медведя.

«Львы, тигры и ягуар сбежали из зоопарка в Западной Германии сегодня после серьезного наводнения. Хорошие новости для местных жителей: животные возвращены. Плохие новости для зверей – они возвращаются в зоопарк», - отмечает издание.

Каким образом животным удалось сбежать, пока неясно.

В 2015 году из-за наводнения из зоопарка Тбилиси сбежали 32 хищника, в том числе шесть львов, шесть тигров, семь медведей и 13 волков. Год спустя из лондонского зоопарка сбежала 184-килограммовая горилла, чтобы выпить пять литров черносмородинового сока.