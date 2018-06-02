На Житомирщине мальчика ударило током при попытке сделать сэлфи на крыше поезда – пострадавший в тяжелом состоянии

В Житомирской области 10-летний мальчик получил ожоги тела во время попытки сделать фото на крыше грузового поезда – ребенок попал в реанимацию.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

«1 июня вечером в реанимационное отделение Коростенской больницы был госпитализирован 10-летний мальчик с термическими ожогами тела, которые он получил во время фотографирования на крыше грузового поезда на станции Ушицы», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что происшествие случилось около 19:00. Работник железной дороги нашел ребенка около 22:00 и вызвал карету скорой медицинской помощи.

Мальчик оказался жителем с. Гулянки, учеником 5-го класса общеобразовательной школы.

«По информации медиков, он получил термические ожоги (электротоком) около 40% тела, его состояние тяжелое», – отметили в полиции.

По данному факту полиция начала уголовное производство. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, в Одессе при попытке сделать селфи на крыше поезда погиб подросток.