В Запорожье из-за трагического ДТП трое детей остались сиротами

В Запорожье в субботу, 9 июня, в дорожно-транспортное происшествие попали три автомобиля.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Происшествие случилось на перекрестке улиц Набережная магистраль и Лермонтова. Водитель автомобиля "ВАЗ-2101", двигаясь в сторону моста Преображенского, остановился на крайней левой полосе дороги для осуществления разворота. Пока он пропускал встречное движение автотранспорта, за ним остановился водитель автомобиля "Пежо-307", для осуществления такого же маневра. Позади ехал "ВАЗ-2108" водитель которого, совершил столкновение с "Пежо-307", после чего тот столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2101".

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ-2108" погибли на месте. Троих несовершеннолетних пассажирок в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Также повреждения получил водитель "Пежо-307" и пассажирка "ВАЗ-2101".

Следователи открыли уголовное производство по признакам части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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