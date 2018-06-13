На Николаевщине в своём доме во время пожара погибла 86-летняя женщина

Во вторник, 12 июня, в селе Мешково-Погорелово Витовского района Николаевской области во время пожара в жилом доме погибла женщина.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 19:36 жители домов по улице Олега Кошевого сообщили спасателям о дыме, который идет из окон их соседей.

Прибывшие дежурные отделения 4, 16 государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра, во время разведки, в одной из комнат обнаружили тело погибшей 86-летней хозяйки.

В 20:03 им удалось локализовать пожар, а в 20:30 - ликвидировать его на площади 20 квадратных метров. К тушению привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Дополнительно к месту происшествия прибывали медики и сотрудники правоохранительных органов. Сейчас причина пожара устанавливается.

Напомним, что ранее в Первомайске 11 июня случился пожар двухэтажного жилого дома на улице Промышленной - из дома эвакуировали 12 человек.