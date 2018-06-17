Жена принца Камбоджи погибла в ДТП

Супруга принца Камбоджи Оук Пхалла погибла в результате ДТП c машиной такси на юге страны.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

Автокатастрофа произошла в 9:00 по местному времени (5:00 мск) в провинции Кампонгсаом. По данным агентства, в автомобиль принца и его супруги врезалось такси, которое двигалось по встречной полосе. Оук Пхаллу доставили в больницу, где она скончалась спустя 3,5 часа. В ДТП также пострадали пять пассажиров такси.

Супруге принца было 39 лет. 74-летний Нородом Ранарит — сын покойного короля Нородома Сианука, правившего Камбоджей до 2004 года. Сейчас королем Камбоджи является младший брат принца Нородом Сиамони.