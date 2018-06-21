«Забыл вытащить пистолет из бака»: Под Киевом из-за невнимательного водителя взорвалась АЗС

В ночь на 21 июня на трассе Киев-Чоп по вине невнимательного водителя взорвалась автозаправочная станция «БРСМ-Нафта».

Об этом сообщает «dtp.kiev.ua».

Инцидент произошел около полуночи, когда на АЗС проходила пересменка. Водитель иномарки решил не дожидаться заправщика и попытался обслужить себя сам. Мужчина вставил заправочный пистолет в горловину топливного бака и отошел от машины. После возвращения он забыл вытащить пистолет и начал движение.

В результате этого топливораздаточная колонка упала и на АЗС возник сильный пожар. Благодаря установленной противопожарной системе, огонь удалось ликвидировать в течение 11 минут.

Напомним, в Киеве легковушка на скорости врезалась в столб и загорелась, водитель чудом спасся.