Во время выступления Президента Зимбабве неизвестные взорвал бомбу

В Зимбабве в городе Булавайо на стадионе, во время митинга, на котором выступал президент Эммерсон Мнангагва, взорвали бомбу.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что бомбу взорвали в тот момент, когда Президент спускался с подиума на стадионе и проводился агитацию за свою политическую партию.

«Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выжил во время нападения с применением бомбы на митинге в городе Булавайо», - идет речь в сообщении.

Как рассказал сам Мнагагва, «бомба взорвалась в нескольких дюймах от него».

В свою очередь,Министр здравоохранения Дэвид Париренятва сообщил, что 15 человек получили ранения, трое из них серьезно.Точное число людей, пострадавших от взрыва, остается неясным.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне задержали водителя, который угрожал «взорвать Белый дом».