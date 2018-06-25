Во время выступления Президента Зимбабве неизвестные взорвал бомбу

В Зимбабве в городе Булавайо на стадионе, во время митинга, на котором выступал президент Эммерсон Мнангагва, взорвали бомбу.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что бомбу взорвали в тот момент, когда Президент спускался с подиума на стадионе и проводился агитацию за свою политическую партию.
«Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выжил во время нападения с применением бомбы на митинге в городе Булавайо», - идет речь в сообщении.
Как рассказал сам Мнагагва, «бомба взорвалась в нескольких дюймах от него».
В свою очередь,Министр здравоохранения Дэвид Париренятва сообщил, что 15 человек получили ранения, трое из них серьезно.Точное число людей, пострадавших от взрыва, остается неясным.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне задержали водителя, который угрожал «взорвать Белый дом».