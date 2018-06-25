В Ужгороде патрульный рисковал жизнью на 15-метровой высоте, чтобы помочь ребенку

В Ужгороде Закарпатской области сотрудник полиции, чтобы помочь ребенку, забрался на балкон квартиры, расположенной на пятом этаже.
Соответствующее видео опубликовала патрульная служба Нацполиции.
«Мать в слезах сообщает, что ее 10-летний сын находится в квартире и в течение 40 минут не открывает дверь. Прибыли за считанные минуты. Поднялись по указанному адресу, действительно никто не открывает. Приняли решение перелезть через балкон», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что преодолевать расстояние между балконами пришлось на 15-метровой высоте. Как оказалось, ребенок спал в наушниках и не слышал звонки и стуки в дверь.
Напомним, ранее киевские патрульные спасли женщину, которая собиралась спрыгнуть с балкона.