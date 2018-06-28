На Николаевщине пиротехники уничтожили два артснаряда - местные жители нашли их на берегу Ингула и во время сельскохозяйственных работ

Во вторник-среду, 26 и 27 июня пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожили два взрывоопасных предмета, которые обнаружили жители нашего края накануне.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, во время проведения сельскохозяйственных работ, взрывоопасный предмет обнаружил житель села Дильныче Новоодесского района. Другой, похожий случай произошел в Центральном районе города Николаева. На побережье реки Ингул, местный житель обнаружил предмет внешне похожий на боеприпас.

О находках мужчины сообщили по номерам экстренных служб. Артиллерийские снаряды калибром 76 мм и 100 времен прошлых войн уничтожены специалистами ГСЧС путем контролируемого подрыва.

Напомним, что в понедельник, 25 июня, пиротехническая группа ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила 6 артиллерийских снарядов калибра 122 и 125 миллиметров времен прошлых войн.