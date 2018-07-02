В поселке на Николаевщине шестеро людей из одной семьи заболели сальмонеллезом

Фото - иллюстрация На Николаевщине в поселке городского типа Врадиевка среди местных жителей выявлена вспышка сальмонеллеза.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Отмечается, что в течение июня текущего года зафиксирована вспышка данного заболевания.

Как сообщила «Преступности.НЕТ» начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в Николаевской области Лариса Бурденко, всего госпитализированы в Центральную районную больницу в поселке Врадиевка шестеро человек после празднования семейного мероприятия в одном из кафе поселка.

26 июня в медицинское учреждение обратились трое человек из одной семьи с гастроэнтероколитом средней тяжести. После проведения соответствующих экспертиз и анализов, у них был обнаружен вирус сальмонеллы. На следующий день в больницу поступили также трое человек из этой же семьи.

- По эпиданамнезу выяснилось, что люди праздновали семейное мероприятие в одном кафе. Но всего там было 23 человека, из которых шестеро из одной семьи. Из тех людей, которые присутствовали на праздновании, больше никто не заболел - только эта семья, - рассказала Лариса Бурденко.

На данный момент проведена санитарная проверка в заведении общественного питания, ожидаются результаты экспертиз. Также для проведения экспертиз была отобрана еда, которую перед госпитализацией употребляли пострадавшие. Медики склоняются к тому, что возбудитель инфекции находился не в пище из кафе.

Напомним, что ранее в Николаеве у пяти человек, которые 4-5 февраля посещали кафе «Де Густо», расположенное на улице Строителей, выявили сальмонеллез.