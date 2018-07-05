В Николаеве бродячий пес укусил четырехлетнего мальчика за лицо

В Николаеве вечером 4 июля на улице Казарского бродячий пес укусил четырехлетнего мальчика за лицо.

Об этом сообщила его тетя Юлия Чепурко в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Она говорит, что у мальчика раны на щеках и на голове.

«Большой пес схватил за лицо моего племянника. Мальчик просто стоял, он не махал руками, не бежал, не кричал!».

«Мальчик несколько дней гостил у бабушки и дедушки. Стоял рядом с автомобилем дедушки. Его дедушка и дядя были рядом, собирались везти его к матери в деревню. Довольно крупный пес подошел к мальчику, а тот протянул руку, чтобы погладить его, и в следующее мгновение пес повалил его на землю и схватил пастью за голову. К счастью, не попал клыками в глаза, не схватил за шею», - рассказывает Юлия.

По ее словам, в Николаевской областной детской больнице нет вакцины [от бешенства].

«Собственно, родителям даже не сказали, какая именно вакцина нужна. Спрашивала в аптеках города – не нашли. Ребенку был назначен антибиотик лопракс. Ребенок дома. Швов не накладывали. У него прокусы и ссадины на голове и щеках, синяки под глазами. Температура повышена. В течение двух недель нужно ходить на перевязку», - отмечает она.

Пса отловил КП «Центр защиты животных», теперь за ним будут наблюдать, нет ли у животного бешенства.