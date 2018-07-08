В Николаеве мужчина застрял в тоннеле теплотрассы – его пришлось доставать спасателям

В Николаеве 7 июля в тоннеле теплотрассы застрял мужчина и не мог самостоятельно выбраться.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о происшествии на теплотрассе по улице Курортной поступило спасателям в 07:30. На место выехал дежурный караул аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Николаевской области.

С помощью пневматических подушек, и шанцевого инструмента спасатели деблокировали мужчину.

Медик ГСЧС оказал мужчине первую медицинскую помощь. От дальнейшей госпитализации он отказался.

Напомним, в Запорожье полицейские задержали мужчину, который во время кражи кабеля телекоммуникационных сетей застрял в колодце.