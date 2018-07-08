Спасатели начали операцию по выводу детей из затопленной пещеры в Тайланде – освободили первых двух мальчиков

Спасатели начали операцию по выводу детей из затопленной пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай на севере Таиланда.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.

По словам главы штаба спасательной операции Наронгсака Осоттанаконы, команда из 13 водолазов отправилась в дальний район пещеры.

От входа в пещеру удалили всех журналистов, родителей и родственников школьников провели внутрь. На площадке перед Тхам Луанг находятся 13 автомобилей скорой помощи.

Позже стало известно, что Спасатели освободили первых двух подростков из юношеской футбольной команды, которые были заблокированы в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде. Об этом сообщает Independent.

Информации о состоянии их здоровья пока нет. В пещере остаются еще 10 детей.

Как известно, группа мальчиков от 11 до 16 лет и мужчина 25 лет — школьники и футбольный тренер — застряли в пещере в провинции Чиангмай на севере страны. Они зашли туда, пока было сухо, однако вскоре начался ливень, вход затопило и завалило камнями. Их нашли только спустя 10 дней.