На Одесчине произошел масштабный оползень, из-за которого поднялось морское дно

В Южном Одесской области произошел сильный оползень, в результате которого поднялось морское дно.

Об этом сообщает Думская.

Это произошло между городом и портом утром в воскресенье, 8 июля. В прибрежной зоне на месте трехметровой глубины обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров. Погибло много рыбы, креветок и другой живности.

На пляже отдыхали люди, и в момент оползня они возвращались на машине с пляжа. Под автомобилем дорога просела на полтора метра. Другие отдыхающие пришли на помощь, построили мостик из досок и вытолкали машину.

Напомним, ранее на Одесчине в результате масштабного оползня в пропасть рухнула дорога и электрические столбы.