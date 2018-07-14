На китайском авиалайнере случилось чрезвычайное происшествие из-за того, что второй пилот курил вейп на борту

Второй пилот рейса Гонконг – Далянь авиакомпании AirChina попытался скрыть курение электронной сигареты. Он случайно отключил кондиционер, из-за чего уровень кислорода в самолёте упал, и пилотам пришлось начать аварийный спуск.

Об этом сообщает «Tjournal».

Самолёт снизился более чем на 6,5 километров, а в салоне выпали кислородные маски. Пилоты смогли вернуть его на крейсерскую высоту (для пассажирских самолётов она в среднем составляет 9-12 тысяч метров). По данным The Sun, снижение произошло примерно за 10 минут. После происшествия авиакомпания отменила некоторые рейсы.

Пассажиры опубликовали фотографии с рейса в китайской соцсети Weibo. Они рассказали, что их попросили пристегнуть ремни безопасности, так как самолёту нужно было совершить посадку.

По словам властей, экипаж должен был принять чрезвычайные меры и выбросить кислородные маски на время, пока они решают проблему. Если в самолёте падает давление, пилоты должны снизить высоту, чтобы сохранить безопасность экипажа и пассажиров. Когда пилоты заметили, что отключен кондиционер, они включили его и снова набрали необходимую высоту.

Власти уточняют подробности инцидента, они запросили данные о полёте, а также записи из кабин, чтобы точно установить причину происшествия. В авиакомпании заявили, что к пилотам «не проявят толерантности», если будет доказана их вина.

Напомним, что ранее в аэропорту Борисполь аварийно приземлился самолет с пассажирами, который летел в Анталию.