В Кении в результате транспортировки в другой заповедник умерли восемь исчезающих черных носорогов

В Кении восемь черных носорогов умерли после того, как их перевезли в национальный парк Восточный Цаво.

Об этом сообщает «Reuters».

Всего были перевезены 14 животных. Ранее они жили в национальном парке Найроби и национальном парке озера Накуру. Им собирались создать более безопасные и удобные условия обитания.

Предварительное расследование показало, что носороги умерли от отравления солью, содержащейся в питьевой воде. Вода в парке Восточный Цаво оказалась более соленой, чем в прежних местах обитания животных.

Черные носороги находятся на грани вымирания. В мире насчитывается примерно пять с половиной тысяч особей, все они живут в Африке. В Кении обитают около 750 представителей вида. Основную угрозу для носорогов представляют браконьеры.