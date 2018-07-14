На Ивано-Франковщине «Volkswagen» вылетел на «встречку» и врезался в грузовик - погибли все, кто был в машине 18+

В пятницу, 13 июля, на автодороге «Мукачево - Ивано-Франковск - Львов» легковой автомобиль врезался в грузовик.

Об этом сообщают в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Около 16:40 40-летний водитель «Volkswagen Transporter» двигаясь по закругленному участку автодороги между селом Черчье и селом Подкамень Рогатинского района, во время обгона попутного транспортного средства, выехал на встречную полосу и столкнулся с автопоездом в составе тягача марки «MAN» и полуприцепа марки «TRAILOR» под управлением 57-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров 46-ти, 47-ми и 23-х летнего возраста, жители Черновицкой и Сумской областей «Volkswagen Transporter», погибли на месте происшествия. По результатам медпризнания водитель грузового автомобиля «MAN» был трезв.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам совершения правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на Центральном проспекте столкнулись «маршрутка» и кроссовер – пострадали шесть человек.