На Николаевщине микроавтобус врезался в стоящий на трассе грузовик – пять человек погибли, еще 12 травмированы

В пятницу, 20 июля, на трассе «Киев-Одесса» в районе пгт Кривое Озеро произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса «Volkswagen» и грузового автомобиля, в результате которого погибли пять человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУН в Николаевской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 05:00 на 289 км трассы рядом с Кривым Озером. Рейсовой микроавтобус с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту «Одесса-Гомель», врезался в грузовик, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

«Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются данные потерпевших», – говорится в сообщении.

Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

«Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, будет назначено проведение экспертиз. Продолжаются следственные действия», – добавили в ведомстве.

Напомним, что аналогичное ДТП на этом отрезке трассы произошло летом 2016 года. Тогда микроавтобус «OPEL Vivaro» врезался в грузовой автомобиль «DAF-240», в результате ДТП погибли 11 человек.