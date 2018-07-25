Суд дал нападавшим на николаевского общественника 6,5 лет тюрьмы

В Николаеве в среду, 25 июля, суд признал виновными Геннадия Сидоренко и Сергея Денежко в нападении на общественника и наказал 6 годами и 6 месяцами месяцам лишения свободы.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 12 апреля 2017 года стреляли в николаевского общественника Дениса Барашковского. Он получил ранение в лопатку и руку. А 19 апреля сообщили о задержании ранее судимых подозреваемых в нападении.

Судья Оксана Мамаева огласила приговор, которым Сидоренко и Денежко признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предмета, заготовленного для нанесения телесных повреждений»).

Суд признал выясненные следствием обстоятельства, что Геннадий Сидоренко и Сергея Денежко, который ранее не были знакомы с потерпевшим, с хулиганских мотивов совершили нападение на Дениса Барашковского. Тогда к Барашковскому подошел Денежко и брызнул потерпевшему в лицо слезоточивым газом из баллончика. Потерпевший начал прикрывать лицо рукой и в него выстрелил Сидоренко из газового пистолета, который был переделан под стрельбу травматическими патронами – пуля попала Барашковскому в лицо. Потерпевший начал бежать от нападавший и вслед ему выстрелили еще несколько раз.

Мамаева назначила наказание осужденным в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отметим, что часть срока пребывания в СИЗО, с 19 апреля по 20 июня 2017 года, засчитали как один день за два.

Также суд частично поддержал требования Барашковского о возмещении ущерба – преступники должны возместить 20 тысяч гривен морального ущерба. Сам потерпевший требовал 200 тысяч гривен морального ущерба.

Отметим, что Денис Барашковский был осужден и отсидел более 11 лет в тюрьме за совершение ряда разбойных нападений и убийства сотрудника милиции Эдуарда Мищенко. Также Денис Барашковский является родным братом застреленного 10 февраля 2016 года николаевского бизнесмена Петра Барашковского.

Напомним, 1 февраля 2017 года на николаевского предпринимателя Дмитрия Макса во дворе Бюро судмедэкспертизы напал неизвестный. Нападавший несколько раз выстрелил бизнесмену в голову из травматического пистолета и скрылся. Тогда пострадавшего доставили в больницу, где его прооперировали. Это было не первое нападение на Макса. Практически на том же месте в августе 2016 года злоумышленник несколько раз выстрелил этому же предпринимателю в ногу.

25 марта полиция и спецназ задержали подозреваемого в нападении на Дмитрия Макса - охранника местного предпринимателя Николая Белевята, занимающегося ритуальным бизнесом. После этого полиция провела обыски в офисах компании Белевята и в офисах, а также домовладениях связанных с ним людей. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбои и убийство.

Еще, вечером 15 мая двое неизвестных напали на депутата Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Вячеслава Апанасенко. Ранее, 14 ноября 2016 года двое неизвестных напали на депутата Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» Ларису Веселовскую, когда она возвращалась домой, сбив ее с ног ударом по голове. 15 декабря 2016 года в Николаеве трое неизвестных в масках Дедов Морозов напали на депутата Николаевского областного совета от «БПП «Солидарность» Федора Барну и жестоко избили его палками. 6 марта возле села Лупарево под Николаевом, на дачном участке в СВТ «Лаванда» неизвестные пытались поджечь «коктейлем Молотова» внедорожник «Toyota Land Cruiser», который принадлежит депутату Николаевского облсовета от ВО «Батьківщина» Анатолию Николенко. Ни одно из этих нападений на депутатов не раскрыто.