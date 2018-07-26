В Италии цветы превратили огромную равнину в «картину импрессиониста»

На равнине Кастеллуччи в центральной Италии полевые цветы расцвели, как на картинах импрессионистов – много разных цветов слились в один.

Об этом сообщает «Лига».

На поле расцвели ромашки, маки и васильки. Цветы на поле занесли зерноуборочные машины и понемногу они проросли по всей равнине.

Теперь это место становится популярным среди туристов, несмотря на то, что из-за землетрясения, случившегося два года назад, добраться сюда все еще непросто.

Напомним, что ранее на Николаевщине заповедник «Ольвия» и Бугский Гард расцвели тысячами ирисов.