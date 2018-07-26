Бывший очаковский «морской котик» поджег себя у здания Минобороны

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов поджег себя возле Министерства обороны в знак протеста против увольнения его из армии.

Об этом сообщает УНИАН.

Ульянов заявил журналистам, что был уволен из армии и безуспешно добивался восстановления. Таким шагом Ульянов хотел привлечь внимание к своей ситуации, а также других военнослужащих.

Его пытались остановить другие военнослужащие, однако он вырвался и облил себя горючей жидкостью и поджег. Пожарные и военные быстро потушили огонь, вызвали скорую помощь и оказали ему первую медицинскую помощь. На данный момент врачи оказывают помощь Ульянову.

Накануне общественная организация «Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в городе Киеве и Киевской области» сообщила, что старший солдат Сергей Ульянов объявил о намерении 26 июля совершить самосожжение.

Как отметили в организации, к такому шагу его побудило «нежелание Командования ССО ВС Украины выполнить требования Конституции и ряда законов Украины, Устав ВС Украины, что повлекло ряд нарушений в отношении группы военнослужащих, уволенных из рядов ВС Украины вопреки действующему законодательству Украины».

«В случае обострения или неустранения этого конфликта могут пострадать военнослужащие, репутация руководства ВС Украины, а также международная репутация нашей Родины, что является недопустимым в условиях войны. Считаем, что это ситуация еще может быть урегулирована путем достижения компромисса без чрезвычайной её радикализации», - заявили в общественной организации.

В общественной организации призвали министра обороны Степана Полторак и начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко вмешаться в ситуацию.

Напомним, что в июле 2017 четверо бывших бойцов из 73-го Морского центра спецопераций, который базируется в Очакове, организовали пикет под зданием Минобороны в Киеве, а один из них приковал себя цепью к столбу. Тогдашний командир воинской части №2492 Эдуард Шевченко в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал, что эти его бывшие подчиненные ранее постоянно нарушали дисциплину в части.

Отметим, что Командование ССО после этих событий сообщало, как Сергей Ульянов и еще несколько участников протестов оказались фигурантами уголовных производств.