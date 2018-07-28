На Львовщине квадроцикл слетел с дороги и врезался в группу детей - есть пострадавшие

В пятницу, 27 июля в Сколевском районе Львовской области водитель квадроцикла выехала за приделы дороги и наехал на группу детей, сидящих за столом возле магазина.

Об этом сообщает Униан, ссылаясь на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области сообщили, что за рулем квадроцикла был 27-летний львовянин. Именно он совершил наезд на трех местных маленьких детей. Дети в возрасте 6-7 лет.

При этом по данным Униан в ДТП пострадали шесть человек.

«Пять человек, в том числе четверо детей, один из которых 10-летний мальчик - гражданин Италии, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Сколевскую районную больницу. Пострадали дети в возрасте 6-13 лет, у них диагностированы ушибы, множественные ссадины, у двоих детей – сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Также госпитализирована пассажирка квадроцикла, 23-летняя львовянка. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб позвоночника и резаную рану затылка», - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве водитель внедорожника Кирилл Островский на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка и пытался скрыться.