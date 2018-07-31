В Николаеве на электрические провода упал тополь – спасатели распилили дерево

В понедельник, 30 июля на улице Лазурной Заводского района Николаева на электрические провода упал тополь.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация в оперативно-координационный центр поступила в 13:35. Для распыления дерева привлекалось отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Напомним, что в Николаеве 23 июля на пересечении улиц Потемкинская и Инженерная упало дерево, которое заблокировало движение трамваев.