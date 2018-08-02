На Николевщине конфликт из-за весового контроля – водители зерновозов высыпают груз на дорогу и убегают от УТБ

В Николаевской области в четверг, 2 августа, на автодороге Н-11 установили пункт габаритно-весового контроля и это спровоцировало конфликты между водителями грузовых автомобилей и работников ГВК.

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

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12:03 Патрульная полиция начала оформлять админпротоколы за загрязнение проезжей части на тех водителей, которые высыпали зерно.

11:57 К ГВК приехали неизвестные на иномарках в поддержку водителей грузового транспорта. Некоторые используют оскорбительные выражения в адрес работников пункта контроля.

Кроме того, на место происшествия прибыли сотрудники группы тактико-оперативного реагирования патрульной полиции для соблюдения общественного порядка.

11:51 Утром несколько водителей грузовиков, которые перевозили зерно, отказались заезжать на ГВК. Они высыпали содержимое кузовов и прицепов на обочине дороги.

Некоторые же водители фур решили объехать пункт взвешивания и направились через село Воскресенское. Отметим, что при въезде в село стоит знак, запрещающий въезд грузовому транспорту. таким образом кроме отказа заезжать на ГВК водители грузовиков нарушили и Правила дорожного движения.

Вслед за этими грузовиками в Воскресенское в погоню направились сотрудники Укртрансбезопасности – двум водителям фур все же удалось сбежать по грунтовой дороге вдоль полей.