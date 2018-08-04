В Одессе школьницы жестоко избили девочку – в полиции начали расследование

В Одессе, возле заброшенного детского сада, неподалеку от школы № 69 школьницы жестоко избили девочку.

Видео опубликовала в Facebook Катюша Гринкевич-Раскидная

«Я закипаю, я тоже была тяжелым подростком, но чтоб толпой на одного. Ребята, Черёмушки сегодня, возле заброшенного детского сада и школой 69. Если б увидела, то не пожалела б свою биту и накостыляла этим девочкам по заднице. Родители, вот как выглядит ваше равнодушие к своим детям. А у недо-мальчиков комментирующих происходящее, видно «бубенчики» звенели от страха, что оставалось только подстрекать. Смотрите, родители, каких мужчин воспитали - уродов», — написала она.

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В полиции уже выясняют обстоятельства вопиющего инцидента, произошедшего 31 июля в Одессе. Особой жестокостью отличалась лидер группы. Схватив девочку за волосы, она нещадно наносила удары ногами и кулаками. При этом сама пострадавшая не оказывала ни малейшего сопротивления. Стоявшие рядом мальчики наблюдали за происходящим, изредка давая рекомендации, куда и как бить. Процесс «воспитания» снимали на телефоны несколько подростков.

По информации издания «Думская», это далеко не первый случай подобных разборок данной группы подростков со своими «обидчиками».

На происшествие отреагировала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. По ее словам, ситуация с избиением девочки изучается сотрудниками правоохранительных органов, а личности воинствующих подростков устанавливаются. Также Елена Буйневич сообщила, что пострадавшей будет оказана помощь, в том числе, психологическая.

Более того, она оценивает происшествие, как первый сигнал бедствия.

«Дети фактически остаются без нашего внимания — работа, быт, проблемы, и самые родные люди в стороне. Школам — главное, предупредить возможные рецидивы», — подчеркнула Елена Буйневич.

Советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк в свою очередь сообщил, что в настоящее время решается вопрос об открытии производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины — хулиганство группой лиц.

«Личности школьников уже установлены», — добавил он.

Напомним, на Житомирщине группа парней на глазах у окружающих жестоко избила восьмиклассника.