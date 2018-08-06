В Днепре патрульный помогал мужчине удерживать гранату без чеки – боеприпас оказался «пустышкой»

В воскресенье, 5 августа, на улице Илларионовской патрульные задержали мужчину, который бегал по округе с гранатой в руках. Ситуация стала критической после того, как стало известно, что у боеприпаса выдернута чека.

Об этом сообщает «Информатор».

Когда на место прибыли сотрудники патрульной полиции, выяснилось, что у мужчины практически не осталось сил, чтобы удерживать спусковой механизм, поэтому патрульный 2-го взвода 3-й роты 2-го батальона Александр Цуканов обхватил его руки своими. Даже вдвоем не могли контролировать ситуацию — руки устали, поэтому полицейские решили обмотать их скотчем, дабы предотвратить взрыв.

Предварительно известно, что незадолго до случившегося между мужчиной и его другом Андреем, который, к слову, недавно вернулся с зоны АТО, возник конфликт. Вместо мобильного телефона последний вручил товарищу гранату, сорвал чеку и бросился бежать. Оставшись один на один с опасным боеприпасом, мужчина стал звать на помощь и просил вызвать полицию. Моментально на указанный адрес съехались несколько патрульных экипажей, рядом дежурили медики и бригада ГСЧС. Всем патрульным, которые находились в эпицентре событий, выдали дополнительные средства защиты.

Спецслужбы среагировали моментально: не прошло и нескольких минут с момента приезда взрывотехников, как граната уже лежала на полу. Внешне ее корпус был похож на боевую Ф-1, однако внутри не оказалось взрывчатого вещества — грубо говоря, «пустышка».

Когда опасность миновала, патрульным удалось узнать адрес гражданина, который дал мужчине гранату. Выяснилось, что живет он недалеко от места происшествия — на улице Илларионовской, 3а, куда сразу же направили спецподразделение «КОРД». Территорию вокруг дома оцепили, чтобы злоумышленник не смог скрыться, так как его квартира находится на первом этаже. В данный момент мужчина, вручивший гранату своему другу, задержан.

Владимир Богонис — замначальника ГУНП в Днепропетровской области

Напомним, что в Николаеве в районе рынка «Колос» сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения, в ходе которого пострадал ребенок – в момент задержания один из них выдернул чеку из гранаты. Однако сотрудники полиции не растерялись, «скрутили» злоумышленника, а один из правоохранителей перехватил гранату и держал предохранительную скобу до приезда взрывотехников на безопасном от прохожих расстоянии.