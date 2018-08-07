В Одессе дети из приюта пожаловались, что их избивают воспитатели – местные власти назначили проверку

Отдел ювенальной превенции полиции в Одесской области проведет проверку в детском приюте «Свитанок» из-за сообщения о применении физической силы к воспитанникам.

Об этом шла речь на совещании с участием общественности, отдела ювенальной превенции и Службы по делам детей Одесской ОГА, сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации.

Результаты проверки должны обнародовать через неделю. В комиссию привлекут профессиональных психологов, которые будут общаться с воспитанниками, сотрудниками учреждения и волонтерами.

- Проверка достоверности фактов, которые были изложены в социальной сети, должен состояться абсолютно прозрачным и законным способом, - заявил заместитель главы ОГА Сергей Колебошин.

- Сейчас есть заявление, назначен следователь и формируются группы ювенальной превенции из психологов, которые по протоколам проведут допрос детей, воспитателей и волонтеров. Если факт подтвердится, безусловно, будут приняты дисциплинарные и уголовные меры, - сказал он.

На днях в Facebook были публикации о применении физической силы к воспитанникам детского приюта «Свитанок».

После этого чиновники ОГА выезжали в этот приют и зафиксировали проблемы, которые там есть.

«Свитанок» является составляющей программы деинституализации (DI) в Одесской области, направленной на поддержку и развитие семейных форм воспитания, реформирование приютов в центры социально-психологической реабилитации.

Напомним, 2 августа омбудсмен Денисова уличила руководство детского приюта в Волынской области в избиении детей.