«Имели вид беженцев третьей мировой войны»: В США в пустыне полицейские нашли лагерь с голодающими детьми

В США в тайном бункере посреди пустыни обнаружили 11 детей, страдающих от голода и жажды.

Об этом сообщает The Washington Post.

Известно, что дети были найдены при поисках трехлетнего мальчика, о пропаже которого заявили 9 месяцев тому назад. По словам матери, мальчик страдал тяжелым заболеванием и не мог ходить самостоятельно.

Сообщается, что тайный лагерь был обнаружен на заброшенной дороге в штате Нью-Мексико на расстоянии около 2500 километров от того места, где мальчик был похищен. Также уточняется, что полицейские вторглись в лагерь после многомесячного расследования, поскольку в лагере оказалось оружие. При штурме никто не пострадал.

В бункере под землей были найдены 11 детей возрастом от 1 до 15 лет.

«Имели вид беженцев третьей мировой войны. У них не было не только еды и воды, но и обуви, средств гигиены, а за одежду было грязное тряпье», — сказано в сообщении.

Детей напоили, накормили и передали в социальную службу. Также в лагере присутствовали три женщины. Мужчина, похитивший сына, был арестован со своим поддельником.